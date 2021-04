Hot Wheels Unleashed: ecco il gameplay del videogioco targato Milestone

Come anticipato qualche giorno fa, nella tarda serata di ieri Milestone ha presentato ufficialmente il gameplay di Hot Wheels Unleashed tramite uno showcase digitale della durata di circa tre quarti d’ora.











Nel corso dell’evento sono state svelate le caratteristiche del videogioco di corse dedicato alle celebri macchinine giocattolo. Tra queste spicca la possibilità di personalizzare l’estetica delle vetture tramite un apposito editor di livree, nonché la possibilità di giocare contro altri giocatori sia tramite il multiplayer locale in split screen per due persone, sia grazie alle modalità online per dodici utenti. Non è tutto, però, giacché Milestone permetterà anche di creare i propri tracciati personalizzati, tra giri della morte e curve ad alta velocità.











Hot Wheels Unleashed, lo ricordiamo, sarà disponibile dal prossimo 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In caso vi siate persi lo showcase, qui in alto trovate il video integrale della presentazione.