Destroy All Humans! presto su Switch, ecco la data di uscita

Dopo essere approdato la scorsa estate su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione), l’edizione rimasterizzata di Destroy All Humans! sta per approdare finalmente anche su Switch.











THQ Nordic ha difatti annunciato la data di uscita ufficiale di questa nuova versione per la console Nintendo, rivelando che i possessori delal piattaforma ibrida della Casa di Kyoto potranno mettere le mani su Destroy All Humans! a partire dal prossimo 29 giugno. Questa versione includerà anche il DLC Skin Pack.











Non è tutto, però, dal momento che il publisher ha svelato ben due edizioni speciali. La prima denominata Crypto-137 Edition costerà la bellezza di € 399,99 e includerà una riproduzione in miniatura del protagonista, un simpatico zainetto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo anti-stress, e ovviamente una copia del gioco con tutte le skin di Crypto.











Vi è poi una seconda edizione speciale, relativamente più economica, denominata DNA Collector’s Edition che verrà venduta al prezzo di € 149,99. Questa comprenderà il diorama Crypto’N’Cow, più il portachiavi, le sei litografie, il giocattolo anti-stress, e la copia del gioco con il DLC delle skin.