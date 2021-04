Path of Exile 2 torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Grinding Gear Games ha confezionato un lungo video di gameplay di Path of Exile 2 che illustra poco meno di venti minuti tratti dal secondo atto del gioco.











Ambientato nel deserto di Vastiri, il filmato presente qui in alto ci permette di dare uno sguardo a tutta una serie di classi di armi inedite, tra cui citiamo le balestre e le lance, più naturalmente tutti i progressi fatti sui versanti grafico e delle animazioni. Nel video di gameplay predisposto dagli sviluppatori non mancano scontri appassionanti, tra cui un combattimento con un mini-boss.

Path of Exile 2 presenterà anche un focus molto più marcato sia sull’esplorazione che sul comparto narrativo, come si può notare dalla presenza massiccia di personaggi con i quali è possibile scambiare qualche parola nella città che funge da hub per il secondo atto.

Detto questo, gli sviluppatori di Grinding Gear Games fanno sapere che c’è ancora molto lavoro da fare prima che il gioco veda la luce del sole, per questo la finestra di lancio è fissata a un generico 2022.