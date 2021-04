NEO: The World Ends With You ha una data di uscita, presto anche su PC

Square Enix aveva promesso novità circa NEO: The World Ends With You ed ecco arrivare l’annuncio della data di uscita con tanto di nuovo trailer.











Ambientato dopo gli eventi del gioco originale e dell’imminente anime, NEO: The World Ends With You porterà i giocatori tra le strade di Shibuya, celebre quartiere di Tokyo, narrando le vicende del protagonista Rindo e dei suoi compagni di avventure Fret e Nagi. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, questo sarà in tempo reale ma il giocatore potrà controllare solamente il protagonista, mentre il resto del party verrà gestito dall’intelligenza artificiale.

Il videogioco sarà dunque disponibile su PS4 e Nintendo Switch dal 27 luglio, ma Square Enix ha voluto annunciare anche la versione per PC che però è ancora sprovvista di una data di lancio ufficiale. Sappiamo, però, che la versione per computer sarà in vendita esclusivamente sull’Epic Games Store.