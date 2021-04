Solasta: Crown of the Magister sta per lasciare l'Accesso Anticipato

I ragazzi di Tactical Adventures hanno annunciato che Solasta: Crown of the Magister è ormai alle battute finali dello sviluppo e sta per lasciare il programma di Accesso Anticipato di Steam.

Gli sviluppatori hanno infatti reso noto che il prossimo aggiornamento porterà la versione del gioco alla 1.0, dunque di fatto segnerà il lancio dell’edizione completa e definitiva di questo intrigante gioco di ruolo strategico con regolamento di Dungeons & Dragons 5.0 (SRD 5.1).

In particolare, l’update introdurrà la campagna completa di Solasta: Crown of the Magister con tanto di side quest addizionali, la colonna sonora interamente orchestrata, l’aumento del level cap da 8 a 10, nonché il supporto ufficiale al Workshop di Steam tramite il quale i giocatori potranno condividere le loro avventure personalizzate create con l’editor Dungeon Maker.

Bocche cucite, però, circa le tempistiche: il team non si è voluto sbilanciare su una possibile finestra di lancio, pur rimarcando che il gioco verrà completato nel corso dell’anno.

