Annunciato Turbo Overkill, un folle FPS in salsa cyberpunk

Alzi la mano chi non ha mai sognato di eliminare orde di nemici con una motosega impiantata nella gamba. Per fortuna che i ragazzi di Trigger Happy Interactive hanno appena annunciato Turbo Overkill, un nuovo sparatutto fantascientifico in salsa cyberpunk che permette – tra le altre cose – di fare proprio questo.











Ambientato tra le strade della distopica Neo-Paradise, il protagonista cibernetico deve fronteggiare non soltanto un aumento incredibile dei crimini di strada, ma anche un’intelligenza artificale che ha iniziato a creare mostri di carne e metallo. L’obiettivo in Turbo Killer è solamente uno: massacrare tutti i nemici, e farlo con stile. Oltre alla gamba-motosega, infatti, il nostro prode eroe avrà a disposizione un vastissimo arsenale di armi tanto grezze quanto efficaci, a cui si aggiunge la possibilità di muoversi agilmente lungo i livelli sfruttando la corsa sulle pareti e le rapide scivolate sulle superfici inclinate.

Ispirati ai grandi classici del passato quali Doom, Quake e Duke Nukem, Turbo Killer è purtroppo ancora sprovvisto di una data di uscita. Gli sviluppatori non hanno nemmeno voluto indicare una finestra di lancio generica, limitandosi ad affermare che il gioco approderà su Steam quando sarà pronto. E quando ciò avverrà, noi ci faremo certamente trovare preparati.