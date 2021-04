Second Sight, il classico del 2005, appare su Steam

Sembra che dopo aver acquisito l’IP di Second Sight, THQ Nordic non abbia deciso di lasciarla sullo scaffale a fare numero. Il gioco, uscito originariamente nel 2005, è infatti apparso su Steam, e la notizia è particolarmente interessante perché il titolo originariamente sviluppato da Free Radical Design mancava dai negozi digitali dal lontano 2012. Una buona notizia, dunque, per chi nel frattempo ha perso la sua copia fisica o vuole provare per la prima volta questo interessante titolo, che combinava meccaniche stealth a un protagonista in grado di manifestre poteri psichici come la telecinesi e il controllo mentale.

Vale la pena tenere presente che questa non è una remaster, ma un port diretto della versione originale di Second Sight, quindi non aspettatevi migliorie tecniche che vadano al di là della compatibilità con i sistemi moderni. Però, chissà: magari THQ Nordic intende sondare le acque per un possibile rilancio dell’IP. Staremo a vedere.