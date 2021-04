Streets of Rage 4: rivelato il DLC Mr. X Nightmare

Dotemu ha rivelato un nuovo DLC per Streets of Rage 4, il simulatore di botte da strada uscito ad aprile e accolto da successo sia di critica che di pubblico. Mr. X Nightmare, questo il titolo del contenuto aggiuntivo, vedrà i nostri eroi impegnati nel lottare contro una ricostruzione digitale creata per simulare pericoli futuri. Perché anche se tiri pugni fiammeggianti è sempre una buona idea essere pronti a cosa riserva il domani.











Mr. X Nightmare includerà tre nuovi personaggi, dei quali è stata rivelata la bellicosa Estel Aguirre, oltre ovviamente a un assortimento di nuove mosse, nemici e ovviamente armi, che a quanto pare includeranno anche un elegantissimo pescespada. Potremo inoltre personalizzare lo stile di combattimento dei personaggi scegliendo le nostre mosse preferite. Non è ancora noto quando questo DLC arriverà su Streets of Rage 4, anche se la pagina Steam sembra promettere che non ci sarà da aspettare molto.