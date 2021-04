Chi sperava di poter vedere l’origine delle avventure di Joel ed Ellie su sistemi moderni sarà felice di sapere che, secondo recenti indiscrezioni, Naughty Dog sarebbe al lavoro su un remake di The Last of Us per PS5. La notizia giunge dall’affidabile Jason Schreier, che nel suo articolo su Bloomberg in realtà non dipinge un quadro particolarmente gioviale. Stando a quanto da lui segnalato, infatti, negli ultimi anni la leadership di Sony starebbe puntando principalmente su blockbuster di alto profilo, tendendo ad escludere titoli non altrettanto promettenti, e la cosa ha inevitabilmente creato frizioni interne.

Le voci in merito vengono da ex membri di uno studio interno a Sony dal nome Visual Art Service Group, che avrebbe dato il via ai lavori sul remake di The Last of Us per PS5. Nel giro di poco tempo, SIE avrebbe però sciolto lo studio e assegnato il progetto a Naughty Dog stessa. La situazione, in ogni caso, ha ramificazioni anche su altre IP. Sony Bend Studio, per esempio, avrebbe vista negata la sua proposta di sviluppare Days Gone 2, a dispetto dei buoni dati di vendita di Days Gone, che nel corso della primavera arriverà anche su PC. Invece, a molti membri dello studio sarebbe stato assegnato l’incarico di aiutare Naughty Dog nello sviluppo di Uncharted, portando alcuni nomi importanti di Sony Bend a temere una fusione forzata con Naughty Dog e, in alcuni casi, a lasciare lo studio.

Sebbene si tratti pur sempre di voci che Sony ha scelto di non commentare, le recenti vicissitudini del Japan Studio non possono che dare ulteriore credito quanto segnalato da Jason Schreier.