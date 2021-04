Knockout City: più di un milione di download per l'open beta

Iniziata una settimana fa, sembra che l’open beta di Knockout City abbia attirato l’interesse di molti potenziali giocatori. Stando alle statistiche condivise da Electronic Arts e Velan Studios, la beta è stata scaricata più di un milione di volte, per un totale di 116 milioni di minuti giocati e 93,7 milioni di minuti guardati su Twitch, testimonianza di quanto l’esplosiva reinterpretazione del gioco del dodgeball sia capace di catturare l’attenzione.

Se per caso vi siete persi la possibilità di provare Knockout City, niente paura. Quando il titolo sarà reso disponibile, a partire dal 21 maggio, avrà il via un altro periodo di prova gratuita. Durante questo periodo avremo accesso al gioco completo, che ricordiamo arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e su Xbox Series X|S e PS5 tramite retrocompatibilità. Per quanto riguarda l’open beta, invece, Velan Studios ha condiviso le statistiche raccolte tramite una pratica infografica che potete trovare di seguito.