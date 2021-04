Mass Effect Legendary Edition entra in fase gold

I lavori su Mass Effect Legendary Edition sono ufficialmente giunti a termine. A comunicarlo è stato Mac Walters, Project Director della remaster, tramite il suo profilo Twitter. Ricordiamo che questo significa che tutto il contenuto previsto per il lancio è ora pronto per essere stampato su disco, ma questo non esclude che BioWare decida in futuro di attuare altri interventi a questa collezione – per esempio, assicurando una compatibilità più estesa possibile ai mod.

Mass Effect Legendary Edition apporterà numerosi miglioramenti grafici ai primi tre capitoli della serie, e anche molti aspetti di gameplay sono stati ritoccati per essere più al passo coi tempi. La collezione sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 14 maggio 2021.