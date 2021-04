Dota 2 si aggiorna con la patch 7.29 e la Dawnbreaker

Tempo di cambiamenti, su Dota 2: il MOBA di Valve si è infatti aggiornato con la patch 7.29 e con un nuovo eroe, la Dawnbreaker. Questa guerriera in armatura completa è armata di un pesante martello che ha tutta l’intenzione di utilizzare per rovinare la giornata ai suoi avversari. Andiamo a vedere le sue abilità:

Celestial Hammer: Lancia il suo martello, infliggendo danni ai nemici colpiti. Dopo qualche secondo, il martello torna verso di lei, lasciando una scia infuocata. L'abilità può essere riattivata per fare sì che la Dawnbreaker e il martello si incontrino a metà strada.

Solar Guardian: Crea un'area curativa intorno a un'eroe alleato su qualunque punto della mappa. Dopo qualche secondo, la Dawnbreaker atterra nella posizione selezionata, stordendo tutti i nemici nell'area.

Potete trovare ulteriore informazioni sulla pagina ufficiale della Dawnbreaker. Non si tratta in ogni caso dell’unica novità in arrivo su Dota 2. La patch 7.29 ha infatti introdotto anche numerosi cambiamenti alla mappa di gioco: sono stati, ad esempio, spostati alcuni outpost e rimossi alcuni punti per le ward. È inoltre stata apportata una vasta opera di ribilanciamento di eroi ed oggetti, tra le quali vale la pena segnalare la rimozione del Necronomicon. Infine, è stata aggiunta una nuova runa e sono stati modificate molte componenti dell’economia di gioco e delle meccaniche di comeback. Potete trovare tutte le informazione in merito alla patch 7.29 sulla pagina dedicata.