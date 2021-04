Monster Sanctuary si aggiorna con la modalità New Game+

Monster Sanctuary è un interessante misto fra metroidvania e, diciamolo pure, un emulo di Pokémon. Il gioco di Moi Rai ci vede infatti impegnati a catturare diversi tipi di mostri, le cui abilità ci torneranno utili non solo in combattimento ma anche nell’esplorazione degli ambienti. E a distanza di pochi mesi dal lancio, il titolo si è aggiornato con tutta una serie di nuove funzionalità, fra cui il New Game+.











Non ci sarà infatti solo la possibilità di rigiocare a Monster Sanctuary mantenendo intatti tutti i progressi accumulati, ma anche l’introduzione dei livelli di difficoltà e bilanciamenti di vario tipo. Chi è interessato alla componente PvP del gioco sarà inoltre contento di sapere che l’aggiornamento include anche aggiustamenti al sistema di matchmaking.