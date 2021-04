Sony punta a espandere la sua presenza nel mercato mobile

Oltre al suo impegno nel mercato console e ad importanti aperture sul versante PC, sembra che la divisione videoludica di Sony intenda puntare con maggiore impegno anche al mercato mobile. La notizia arriva da un’offerta di lavoro individuata da Resetera, che vede Sony Interactive Entertainment alla ricerca di un Head of Mobile. Il compito, specifica l’offerta, sarebbe di “guidare le strategie di sviluppo nel settore del gaming mobile”, assumendo il controllo “dell’espansione dei nostri progetti di sviluppo da console e PC a dispositivi mobile e servizi live” e in particolare concentrandosi sull’adattamento delle principali IP PlayStation su dispositivi mobile.

Quella di Sony non è una mossa particolarmente strana o azzardata. Il mercato del gaming mobile è in crescita vertiginosa da anni ormai, e non aprirsi ad esso sarebbe una scelta economicamente poco saggia. Basti pensare anche solo a come Microsoft, diretta concorrente di SIE, negli ultimi mesi abbia investito molto nell’implementazione del suo progetto xCloud, rivolto in larga parte a chi preferisce giocare su smartphone e tablet. Resta da vedere, in ogni caso, cosa ha in mente Sony quando parla di adattamenti delle sue IP al gaming mobile: che ci sia un autorunner di God of War all’orizzonte?