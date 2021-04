PlayStation 3: sparite le patch di alcuni videogiochi

Stando alle segnalazioni di molti utenti sui forum di PSNProfiles e ResetEra, diversi giocatori riportano l’impossibilità di procedere al download delle patch di alcuni titoli per PlayStation 3. Ciò significa che diversi videogiochi non possono essere aggiornati alla loro versione più recente.

Al momento non si sa se si tratti di un problema momentaneo in via di risoluzione, oppure se ciò sia il frutto di una decisione di Sony in linea con l’imminente chiusura del PlayStation Store sulla piattaforma. Fatto sta che l’elenco dei titoli non più aggiornabili comprende alcune decine di videogiochi più o meno equamente distribuiti sui server giapponesi, statunitensi ed europei del PlayStation Network.

L’elenco parziale comprende anche esclusive di alto profilo, come Journey, LittleBigPlanet e Gran Turismo 5, oltre a giochi di grandi publisher quali Need For Speed: Shift, SoulCalibur IV e Battlefield 4.

A questo punto il consiglio è quello di aggiornare i vostri videogiochi per PS3 all’ultima versione disponibile finché vi è la possibilità, nella malaugurata eventualità che non si tratti di un problema temporaneo.

