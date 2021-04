Nintendo ha intenzione di sviluppare molte nuove IP

Il futuro di Nintendo non passa solo da Super Mario e The Legend of Zelda, perlomeno stando alle parole del suo presidente Shuntaro Furukawa, il quale in un’intervista concessa ai taccuini di Nikkei (tramite GamesIndustry) ha dichiarato che la Casa di Kyoto ha intenzione di concentrarsi anche sullo sviluppo di videogiochi basati su nuove IP.

“I videogiochi non sono indispensabili,” ha dichiarato Shuntaro Furokawa. “Affinché i consumatori scelgano i videogiochi per il loro tempo libero, questi devono essere sempre interessanti.” Lo stesso presidente di Nintendo ha poi affermato che la Grande N è costantemente alla ricerca di nuove idee, anche se a volte certe cose non sono ancora possibili da realizzare a causa di limiti tecnologici o per via di costi troppo elevati.

Sta di fatto che in futuro vedremo più franchise inediti creati da Nintendo, che però non rinuncerà a ulteriori iterazioni delle sue serie più amate.

