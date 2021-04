Avvistato Sonic Colours Ultimate, remaster in vista?

Pare che SEGA stia lavorando a una versione rimasterizzata di Sonic Colours, a cui sarebbe stato aggiunto l’identificativo Ultimate per contraddistinguerlo dall’originale pubblicato su Wii ormai undici anni fa.

Sulle colonne di Gematsu leggiamo infatti che uno studio di doppiaggio tedesco sembra al momento impegnato nella registrazione di nuove linee di dialogo. Da notare che il videogioco originale non include il doppiaggio in lingua teutonica, per questo SEGA potrebbe approfittare di questa eventuale remaster per aggiungere più lingue supportate.

Inoltre, il fantomatico Sonic Colours Ultimate è apparso anche sul listino di un rivenditore francese. Qui veniamo a sapere che il gioco potrebbe vedere la luce su PS4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

Inutile ricordarvi che si tratta di indiscrezioni non confermate, pertanto vi invitiamo a considerare queste informazioni con le dovute cautele del caso.

Condividi con gli amici Inviare