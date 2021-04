Il metroidvania Crowsworn arriverà su Kickstarter, ecco il trailer

Se fate parte di quel magari ristretto ma sicuramente accanito gruppo di persone che non ne ha mai abbastanza di metroidvania, Crowsworn è uno dei titoli che dovete tenere d’occhio. Sviluppato da Mongoose Rodeo, che vede fra gli altri anche la partecipazione del creatore di Unwhorthy, questo titolo non fa certo mistero di essersi ispirato a Hollow Knight, Devil May Cry e Bloodborne, e il risultato sembra essere qualcosa di davvero interessante.











Poche le informazioni disponibili su questo titolo; per il momento, Mongoose Rodeo non ha voluto rivelare né data di lancio approssimativa né piattaforme previste, ma non dubitiamo che avremo informazioni più accurate quando Crowsworn darà il via al suo Kickstarter. A proposito, se volete segnarvi un promemoria potete farlo tramite la pagina apposita.