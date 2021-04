Days Gone 2 non è in produzione, arrivano ulteriori conferme

La notizia che Sony Interactive Entertainment ha risposto negativamente alla proposta di un seguito di Days Gone risale a qualche giorno fa, ma le ultime ore hanno visto sviluppi che danno ulteriore peso a queste voci. La cosa non ha infatti ricevuto ancora nessuna conferma ufficiale, e molti fan del titolo di Sony Bend Studio hanno criticato il giornalista Jason Schreier e messo in dubbio l’affidabilità delle sue fonti. Schreier, dal punto suo, ha reiterato la sua affermazione, ripetendo che Days Gone 2 è stato respinto già nel 2019 e che Bend non lo sta sviluppando.

A dare ulteriore credito alle parole del giornalista ci ha pensato Jeff Ross, Game Director presso Sony Bend fino alla sua decisione di lasciare lo studio, pochi mesi fa. Ross non ha potuto confermare esplicitamente quanto dichiarato da Schreier, ma ha sottolineato l’integrità professionale di quest’ultimo e chiarito che “ha il lusso di poter essere più onesto di quanto è permesso a me.” Non sarà una conferma ufficiale, insomma, ma poco ci manca.