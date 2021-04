VVVVVV riceve il suo primo aggiornamento da sette anni a questa parte

Uscito ormai dieci anni fa, il platform VVVVVV può essere considerato come parte della prima, fortunata ondata di titoli indie che rivitalizzarono il mercato con nuove, fresche idee. Il suo autore Terry Cavanagh nel frattempo si è dedicato alla creazione di altri interessanti titoli come Super Hexagon e Dicey Dungeons, ma sembra che nelle ultime settimane abbia trovato anche il tempo per tornare sul titolo che segnò il suo debutto.

Come da lui segnalato tramite Twitter, infatti, il frenetico platformer riceverà presto il suo primo aggiornamento da sette anni a questa parte. La patch, che attualmente è in fase beta, punta a ottimizzare il titolo su computer moderni, implementerà il supporto ai 60 fps oltre a nuove funzionalità dell’editor e risolverà tutta una serie di bug. E se per caso non avete mai giocato VVVVVV, sappiate che su Steam costa uno sputo, che ti tiene incollato allo schermo e che ha una colonna sonora straordinaria.