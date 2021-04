Little Witch in the Woods: l'Accesso Anticipato partirà nel 2021

A parecchi mesi di distanza dall’ultimo trailer, Little Witch in the Woods è tornato a farsi sentire. Niente nuovi video di gameplay, purtroppo, ma ci sono comunque buone notizie: il titolo di Sunny Side Up è infatti arrivato su Steam, dove entrerà in Accesso Anticipato nel corso del 2021; il lancio della versione completa, invece, è previsto per la prima metà del 2022.

Il gioco sembra concentrarsi sugli aspetti più rilassanti della vita da strega. Stando alla descrizione che possiamo trovare su Steam, infatti, le avventure della protagonista Ellie gireranno intorno all’esplorazione dei livelli, all’incontro con personaggi tanto peculiari quanto vari e all’aiutarli a rendere il mondo un posto migliore. Il tutto, ovviamente, unito alla creazione di pozioni e intrugli di vario tipo, le cui ricette impareremo presso la scuola di magia. L’Accesso Anticipato di Little Witch in the Woods, per il quale non è ancora stata fornita una data precisa, includerà:

Due storie principali

Più di sette personaggi

Due diverse aree

Dieci piante e animali.

Il gioco completo, per il quale è stata confermata la presenza della lingua inglese, arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch.