Outriders: People Can Fly al lavoro per risolvere il bug dell'inventario

I giorni trascorsi dal lancio non sono stati facili per chi si è appassionato a Outriders. A un gameplay intrigante, il looter shooter di People Can Fly ha infatti unito fin da subito tutta una serie di problemi di vario tipo. Risolta la questione crossplay, le ultime ore hanno infatti visto emergere un bug ben più grave. Molti giocatori hanno infatti segnalato che, all’avvio della loro sessione di gioco, si sono ritrovati con l’inventario accumulato fino a quel momento completamente scomparso. Chiariamente, dato che stiamo parlando di un looter shooter, questo può potenzialmente significare anche decine di ore passate alla ricerca dell’oggetto perfetto, ora svanite in fumo.

L’account ufficiale di Outriders, in ogni caso, ha fatto sapere che sono state implementate nuove misure per prevenire questo genere di eventi. Su Reddit, lo studio ha inoltre chiarito che chi ha visto sparire il proprio inventario lo vedrà reintegrato, anche se solo in parte: saranno infatti ripristinati solo gli oggetti di rarità viola e arancione, e People Can Fly ha inoltre fatto sapere che le stat potranno non essere identiche rispetto alle armi e armature originali. Gli oggetti ripristinati, inoltre, andranno ad aggiungersi a quelli accumulati nel frattempo, e non li sostituiranno. Lo studio comunicherà prossimamente quando esattamente avverrà questo ripristino.