Creative Assembly apre un nuovo studio di sviluppo nel Regno Unito

Creative Assembly ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo nella cittadina di Horsham, nel West Sussex.

La realtà britannica nota principalmente per il franchise di Total War fa sapere di aver incrementato l’organico del 20% rispetto allo scorso anno, arrivando a un totale di 800 dipendenti. Ciò ha reso Creative Assembly la compagnia dedita allo sviluppo di videogiochi più grande del Regno Unito.

Il nuovo studio di Horsham non è ancora entrato a pieno regime, questo perché a causa della pandemia la maggior parte dei dipendenti lavora da casa, ma in ogni caso l’obiettivo è quello di mantenere una certa flessibilità nel lavoro in ufficio quando sarà possibile tornare a ritmi e condizioni lavorativi normale.

