Microsoft Flight Simulator per Xbox One spunta sul sito del PEGI

Sembra che Microsoft Flight Simulator sia ormai in dirittura di arrivo su Xbox One, perlomeno stanto alla comparsa della classificazione per console sul sito del PEGI.

L’ente che si occupa di classificare i videogiochi in uscita sul territorio europeo, infatti, ha immesso nel suo database liberamente consultabile questa versione dell’eccellente simulatore di volo prodotto dalla Casa di Redmond e sviluppato da Asobo Studio. Da notare che la data di uscita riportata sul sito web è sicuramente un placeholder, anche perché il 31 marzo 2021 è passato da due settimane e Microsoft Flight Simulator non ha ancora spiccato il volo su Xbox One, tuttavia la presenza della versione console sul sito del PEGI lascerebbe intendere una probabile pubblicazione imminente. Incrociamo le dita.

