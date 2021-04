Facebook annuncia il primo Oculus Gaming Showcase

Facebook ha annunciato il suo primo Oculus Gaming Showcase, un evento digitale interamente dedicato all’ambiente della realtà virtuale.

Durante la kermesse verranno mostrate le novità in arrivo prossimamente per i visori Oculus, tra cui i progetti di Cloudhead Games, ILMxLAB e Ready at Dawn. A tal proposito, nel comunicato stampa leggiamo che scopriremo nuovi dettagli sullo sviluppo di Pistol Whip, Lone Echo II, e Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

L’Oculus Gaming Showcase verrà trasmesso in diretta streaming su Facebook, Twitch e YouTube a partire dalla mezzanotte tra il 21 e il 22 aprile.

