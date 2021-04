Cyberpunk 2077 non verrà abbandonato, dichiara CD Projekt

Intervenendo sulle colonne di Reuters, Adam Kicinski di CD Projekt ha dichiarato che la compagnia polacca non abbandonerà Cyberpunk 2077 a sé stesso.

L’intenzione dello studio di sviluppo è quella di risolvere praticamente tutte le criticità che affliggono il gioco sin dal lancio avvenuto lo scorso dicembre, confezionando un prodotto di cui il team può andare fiero. In questo modo, afferma Kicinski, il gioco può vendere per anni.

Il manager della compagnia polacca ha poi dichiarato che lo studio è in contatto con Sony per far sì che Cyberpunk 2077 torni disponibile per la vendita sul PlayStation Store, ribadendo di avere un’ottima relazione con il colosso giapponese. Bocche cucite, però, sulle tempistiche: al momento non sappiamo quando sarà possibile acquistare nuovamente la versione digitale del gioco per PS4 e PS5.

