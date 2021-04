Skater XL si aggiorna su PC introducendo il multiplayer

Easy Day Studios ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la versione PC di Skater XL che introduce il multiplayer.

Gli sviluppatori fanno sapere che questa nuova feature è attualmente disponibile in open beta, pertanto al fine di partecipare alla prova è necessario attivare l’apposito branch separato tramite le opzioni di Steam, come delineato dallo stesso team in un apposito comunicato sulla piattaforma digitale di Valve.

La beta multiplayer permette a un massimo di dieci utenti di accedere allo stesso server e giocare in compagnia, realizzando acrobazie collettive e divertendosi tutti insieme. È anche possibile salvare i replay delle partite multiplayer per poi rivederli ed modificarli tramite l’editor in-game.

Easy Day precisa, infine, che il multiplayer arriverà nel prossimo futuro anche sulle versioni per PS4 e Xbox One di Skater XL, con tanto di funzionalità cross-platform, sebbene al momento non sia ancora stata fissata una data di lancio su console.

