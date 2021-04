BioShock 4 sarà un open world, un'offerta di lavoro lo conferma

Già qualche tempo fa avevamo fatto presente come alcune offerte di lavoro da parte di Cloud Chamber suggerissero che BioShock 4 avrebbe avuto una struttura più simile a un RPG open world rispetto a quanto fatto dai predecessori. E almeno per quanto riguarda l’appartenenza a quest’ultimo genere, è arrivata una conferma. Ancora una volta, il merito spetta a un’offerta di lavoro (questa volta individuata da PcGamesN) per il ruolo di Senior Writer, la quale non lascia adito a nessun tipo di dubbio: “Speriamo di trovare qualcuno che possa tessere storie character-driven ricche d’impatto in un’ambientazione open world.”

Dopo averci fatto conoscere le claustrofobiche profondità di Rapture e le vertiginose altezze di Columbia, chissà dove ci porterà BioShock 4.