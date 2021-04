Hood: Outlaws & Legends, un nuovo trailer dedicato alla struttura di gioco

Dopo averci portato a conoscere le varie classi che potremo giocare in Hood: Outlaws & Legends, l’ultimo trailer pubblicato da Sumo Digital offre una panoramica più completa del gameplay e della struttura di gioco. Il titolo ci vedrà infatti impegnati a infiltrarci in una fortezza, rubare la chiave d’accesso alla cripta dove è conservato un forziere colmo di ricchezze e andarcene con il bottino.











Ovviamente, non sarà un compito semplice. Oltre a una serie di guardie, balestrieri e al temibile sceriffo, tutti controllati dall’IA, dovremo avere a che fare anche con una squadra avversaria impegnata anch’essa ad appropriarsi del tesoro, e che non esiterà a metterci i bastoni fra le ruote. Il gioco prevederà anche un’ampia componente di personalizzazione delle quattro classi, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la loro efficacia in combattimento.

Hood: Outlaws & Legends sarà disponibile a partire dal 10 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi effettuerà il preordine potrà accedere al gioco a partire dal 7 maggio.