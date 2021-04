Janina Gavankar si unisce al cast del film di Borderlands

Continua a delinearsi il cast del film di Borderlands. L’ultima novità in merito arriva direttamente dalle colonne di Deadline, che segnala come Janina Gavankar ricoprirà il ruolo del Comandante Knoxx, un nuovo personaggio all’interno del franchise. Se il nome vi risulta familiare, non è la memoria ad ingannarvi: il personaggio della Gavankar è infatti la figlia del Generale Knoxx, cattivo centrale (e molto amato dai fan) del DLC The Secret Armory of General Knoxx per il primo Borderlands.

In passato, Janina Gavankar ha recitato in produzioni come The Way Back e The Morning Show, ma questo non è il suo primo approccio al mondo dei videogiochi. L’attrice indo-americana aveva infatti interpretato anche il ruolo di Iden Versio in Star Wars: Battlefront 2. Il film di Borderlands, del quale è di recente stata rivelata la sinossi, vedrà la partecipazione fra gli altri di Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black.