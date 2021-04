Annunciato Gord, gestionale fantasy con elementi survival

Vi siete mai chiesti come dev’essere la vita per quei villaggetti che ogni tanto capita di visitare nei giochi di ruolo? Evidentemente non facile, sopratutto se il mondo in cui si trovano è come quello di Gord, cioè ricco di orrori, pericoli e tribù ostili. Stavolta, però, non ci sarà nessun witcher a dare una mano ai poveri cristi che vogliono solo vedere un domani, ma solo le nostre sapienti capacità gestionali (si spera).











Sviluppato dallo studio polacco Covenant.dev, il gioco ha già una pagina Steam, che ci fornisce anche qualche informazione in più. Il gestionale sarà fortemente ispirato dal folklore slavico, e per permettere alla nostra tribù di sopravvivere potremo affrontare quest di vario tipo che influenzeranno anche il progresso e i tratti del nostro insediamento. Se possiamo aspettarci una certa regolarità per la missione principale, per quelle secondarie Gord farà uso della generazione procedurale, assicurando una sfida sempre diversa.

Il gioco presenterà anche indicatori di sanità mentale, perché ovviamente vedere la propria anima gemella divorata da un albero tentacoluto non è che sia proprio un toccasana per lo spirito. Sarà inoltre possibile chiedere l’aiuto delle divinità per utilizzare potenti incantesimi che cambieranno i campi di battaglia in nostro favore. Se vi state chiedendo quando potrete mettere mano su tutto questo ben di dio, purtroppo ci sarà da attendere: la data di lancio di Gord è infatti prevista per il 2022.