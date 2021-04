Square Enix ha svelato nuove informazioni su Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione per PS5 del rifacimento del settimo capitolo della saga. Com’è noto, Integrade includerà anche un episodio speciale dedicato a Yuffie Kisaragi, del quale è stato rivelato il titolo – FF7R EPISODE INTERmission – e nuove informazioni su quelle che saranno le abilità di Yuffie. La missione della ninja di Wutai le richiede di rubara la materia più preziosa posseduta dalla Shinra, compito rischioso ma per il quale troverà l’aiuto del nucleo originario di Avalanche.

Ma Yuffie non è certo una principessa in difficoltà, ed è più che in grado di difendersi da sola. La sua abilità Ninjutsu elementale le permetterà di infondere il suo enorme shuriken di vari elementi; Dispersione, invece, è un attacco che si potenzia proporzionalmente alla quantità di ATB spesi da altri comandi; Vorticante, infine, crea un vortice che attirerà i nemici verso il suo centro, danneggiandoli continuamente.

Oltre a Yuffie Kisaragi, FF7R EPISODE INTERmission introdurrà anche nuovi personaggi a Final Fantasy VII Remake, come Zhijie, un membro di Wutai che agisce come referente tra il nuovo governo di Wutai e il nucleo originario dell’Avalanche, alcuni membri dell’Avalanche (Nayo, Billy Bob e Polk), e Weiss, il malvagio individuo a capo del centro di ricerca sotterraneo segreto della Shinra, Deepground. Infine, Square Enix ha anche rivelato il cast di doppiatori che presteranno le loro voci ai personaggi di questo episodio aggiuntivo:

Suzie Yeung (voce di Yuffie Kisaragi)

(voce di Yuffie Kisaragi) Aleks Le (voce di Sonon Kusakabe)

(voce di Sonon Kusakabe) Daman Mills (voce di Weiss)

(voce di Weiss) Griffin Puatu (voce di Zhijie)

(voce di Zhijie) Ashley Boettcher (voce di Nayo)

(voce di Nayo) David Goldstein (voce di Billy Bob)

(voce di Billy Bob) Daniel Amerman (voce di Polk)

Ricordiamo, infine, che per chi ha acquistato Final Fantasy VII Remake su PS4, il passaggio alla versione next-gen sarà gratuito, ma non includerà FF7R EPISODE INTERmission.