Mass Effect Legendary Edition: un video compara la grafica all'originale

In preparazione al lancio di Mass Effect Legendary Edition, che ricordiamo è previsto per il 14 maggio, BioWare ha pubblicato un video che mostra i miglioramenti visivi attuati, e la differenza risetto agli originali. Il trailer arriva accompagnato da un dettagliato post sul sito ufficiale, che spiega in maggiore dettaglio il lavoro fatto.











Il post è particolarmente interessante perché spiega nel dettaglio l’approccio di BioWare. Miglioramenti come quelli che possiamo vedere nel trailer qui sopra, infatti, non sono un mestiere facile, dato che anche semplici aggiornamenti di asset possono causare problemi imprevisti. E per Mass Effect Legendary Edition, BioWare ha scelto di aggiornare tutte le texutre: e in totale, sono più di trentamila. Il lavoro non si è però limitato all’adattamento delle texture al 4K: come possiamo vedere nel video, la remaster include anche nuovi effetti di illuminazione, di ombre e particellari, oltre ovviamente ad aver corretto tutta una serie di inopportuni bug che caratterizzavano alcune cutscene.

Mass Effect Legendary Edition uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.