Call of the Sea è in dirittura di arrivo su PS5 e PS4

Pubblicato lo scorso su dicembre su PC e console Xbox (qui la nostra recensione), Call of the Sea sta per fare capolino anche su PS5 e PS4.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori, che tramite Twitter hanno fatto sapere che questa affascinante avventura grafica a tinte lovecraftiane approderà sulle piattaforme della famiglia PlayStation nel corso del mese di maggio.

Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita definitiva di queste due nuove versioni di Call of the Sea, ma confidiamo che questo dettaglio venga diffuso nei prossimi giorni.

