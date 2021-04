Sony investe altri 200 milioni di dollari in Epic Games

Tramite un comunicato stampa ufficiale, Epic Games ha annunciato di aver ricevuto un investimento pari a 200 milioni di dollari da parte di Sony Group Corporation, sebbene in totale la compagnia sia riuscita ad assicurarsi la bellezza di un miliardo di dollari da parte di diversi investitori pronti a finanziare i progetti futuri della stessa Epic.

La quota investita da Sony va dunque a sommarsi ai 250 milioni di dollari versati nelle casse di Epic Games la scorsa estate, portando così la compagnia giapponese a possedere il 2% delle quote azionarie degli autori di Fortnite e dell’Unreal Engine. Ricordiamo che Epic non è quotata in borsa e che Tim Sweeney, presidente e CEO di Epic Games, continua a detenere la maggioranza del pacchetto azionario, mentre un buon 40% è saldamente nelle mani della cinese Tencent.

