La Blizzard Arcade Collection si arricchisce di altri due videogiochi

La Casa di Irvine ha confezionato e pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per la Blizzard Arcade Collection che introduce, tra le altre novità, ben due videogiochi senza alcun costo aggiuntivo. Ai tre titoli già disponibili (The Lost Vikings, Rock N Roll Racing e Blackthorne) si vanno infatti ad aggiungere Lost Vikings 2 e RPM Racing.

Lost Vikings 2 vede ancora una volta gli eroi Erik, Baleog e Olaf affrontare una nuova avventura. Facendo affidamento su abilità inedite e su due nuovi alleati, Fang il Licantropo e Scorch il Drago, nella loro missione per tornare a casa i nostri eroi vichinghi devono superare tanti difficili rompicapo.

RPM Racing, invece, racchiude il seme che sarebbe sbocciato diventando Rock N Roll Racing. Le basi ci sono tutte: prospettiva isometrica, diverse macchine tra cui scegliere, la possibilità di effettuare potenziamenti modulari al veicolo, funzioni di salvataggio della carriera e caos in abbondanza.

Non è tutto, però, giacché l’aggiornamento introduce anche altre funzioni alla Blizzard Arcade Collection. Tra questo spicca la galleria dei documenti di progettazione inclusa nel Museo, per scoprire come questi titoli sono passati da semplici idee a videogiochi veri e propri. È stata aggiunta anche una nuova modalità streamer per Rock N Roll Racing nella Definitive Edition e per il multigiocatore locale da quattro giocatori così da permettere agli streamer di trasmettere il gameplay utilizzando le versioni MIDI delle canzoni.

Segnaliamo, infine, che l’aggiornamento è già disponibile per il download.

Condividi con gli amici Inviare