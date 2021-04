Warframe ora supporta Xbox Series X e S, ecco le novità

Digital Extremes ha pubblicato un corposo aggiornamento di Warframe che abilita il supporto a Xbox Series X e S, le nuove console di Microsoft.











L’action free-to-play può quindi girare in 4K e a 60fps su Xbox Series X e a risoluzione 1080p su Xbox Series S mantenendo lo stesso frame rate, con caricamente più rapidi grazie all’SSD di entrambe le console, un nuovo sistema di illuminazione dinamica, e un comparto audio rinnovato che assicura una maggiore immersione all’interno dell’azione. Non manca, infine, la possibilità di giocare in cross-play con gli amici in possesso di piattaforme di generazioni differenti.

L’aggiornamento di Warframe per Xbox Series X e S coincide con la pubblicazione di Call of the Tempestarii, nuova espansione ora disponibile anche su tutte le altre piattaforme.