Life is Strange: True Colors, annunciato il fumetto prequel gratuito

In attesa che Life is Strange: True Colors faccia capolino su PC e console, Square Enix e Titan Comics hanno annunciato un fumetto che verrà distribuito gratuitamente nel corso della prossima estate.

Il volume firmato da Emma Vieceli, Claudia Leonardi e Andrea Izzo includerà due storie del tutto inedite che fungeranno da prequel agli eventi narrati in True Colors. La prima di queste storie avrà per protagonista Steph Gingrich di Before the Storm, nonché Max e Chloe del primo Life is Strange.

La seconda storia verterà invece su Alex Chen, protagonista di True Colors, e seguirà il suo viaggio verso la cittadina di Haven Springs, dove sarà ambientato il videogioco di Deck Nine Games.

Il fumetto verrà distribuito a partire dal 14 agosto, mentre vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia in formato integrale, non ci sarà dunque bisogno di attendere gli episodi a intervalli più o meno regolari come avvenuto per i precedenti giochi della serie.

