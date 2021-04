Come ben noto, oltre ad essere una buona piattaforma standalone per la VR casalinga, l’Oculus Quest 2 permette anche la connessione al PC tramite un cavo apposito, conosciuto come Oculus Link. Questo tipo di connessione è indispensabile per poter accedere ai titoli più esigenti, come Asgard’s Wrath, Half Life: Alyx e tanti altri, ma pone ovviamente dei limiti alla mobilità del giocatore. Fortunatamente, Facebook è al lavoro per cercare di risolvere questo problema con una soluzione proprietaria, accanto a quella esterna (e con il costo dei software) già offerta da Virtual Desktop.

La compagnia ha infatti di recente annunciato l’introduzione di Oculus Air Link, una tecnologia che permetterà agli Oculus Quest 2 di connettersi ai nostri PC tramite l’uso della rete WiFi. Per poter accedere a questa funzionalità, sia il visore sia l’app Oculus su PC dovranno essere aggiornati alla versione v28. Vale la pena tenere presente che la prima iterazione di questa tecnologia sarà ancora in fase sperimentale, e proprio per questo motivo per attivarla sarà necessario selezionare l’apposita opzione nelle impostazioni dell’app Oculus e del visore.

Ovviamente, Facebook suggerisce di utilizzare Oculus Air Link con reti WiFi stabili, a una distanza non eccessiva dal router (circa 6 metri) e possibilmente con una rete a 5Ghz. Oltre alla connessione WiFi, l’aggiornamento v28 introdurrà il supporto ai 120Hz per l’Oculus Quest 2, mentre è in sviluppo anche un particolare supporto in collaborazione con Logiteh per affiancare la riproduzione del nostro desktop in streaming alla la fruibilità di una tastiera in VR e, soprattutto, al movimento delle nostre mani virtuali su di essa.