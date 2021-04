Warhammer: Vermintide 2, in arrivo la modalità roguelite Chaos Wastes

Se avete mai pensato che a Warhammer: Vermintide 2 non avrebbe fatto male un pizzico di roguelite, buone notizie, perché Fatshark è d’accordo con voi. Lo studio ha infatti annunciato Chaos Wastes, un massiccio aggiornamento gratuito che sarà disponibile a partire dal 20 aprile e che vedrà il manipolo di eroi impegnato nella ricerca della Citadel of Eternity, che, stando alle leggende, permette di entrare in comunione con gli déi.











Un posto simile, però, non si trova certo su Tuttocittà; per scovare la Citadel of Eternity, dovremo attraversare 15 nuove ambientazioni sparse per le Chaos Wastes, un’area del mondo il cui nome è tutto un programma. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Warhammer: Vermintide 2, ogni escursione sarà caratterizzata da variazioni più o meno piccole, che possono andare da sentieri diversi alla perniciosa influenza dei quattro déi del Caos, sempre pronti a scombinare i nostri piani.

Ovviamente, spedizioni così pericolose permettono di mietere ricco bottino, che però potrete godervi solo portando la pelle a casa. Come già accennato, Chaos Wastes sarà disponibile gratuitamente a partire dal 20 aprile, ma chi gioca su console dovrà attendere qualche giorno in più. Infine, l’aggiornamento porterà con sé anche un’ottimizzazione dei file di gioco, diminuendone lo spazio occupato su disco.