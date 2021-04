Josef Fares promette che il suo prossimo gioco supererà It Takes Two

Josef Fares non è certo nuova a dichiarazioni stravaganti, ma d’altronde per creare un titolo come It Takes Two serve quel tipico misto fra genio e follia. Quest’ultimo titolo, sviluppato da Hazelight, è infatti andando incontro a un clamoroso successo di critica, che però non ha stupito particolarmente l’autore svedese, e che anzi è convinto sarà superato dal suo prossimo gioco. Parlando con Push Square, Fares ha infatti dichiarato che “se mi chiedete del nostro prossimo gioco, ve lo posso già dire, sarà anche meglio di It Takes Two. Sarà pazzesco. Ne sono davvero sicurissimo, il concetto, quello che succederà, farà impazzire la gente.”

Prima di vedere cos’hanno in mente Josef Fares e Hazelight, ci vorrà plausibilmente ancora qualche anno. Ma di sicuro, visto quanto ci è piaciuto It Takes Two, noi saremo in prima fila ad aspettare.