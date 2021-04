Power Rangers: Battle for the Grid, arriva il crossover con Street Fighter

I picchiaduro sembra proprio che siano terreno fertile per i crossover più stravaganti. Dopo Steve e Alex di Minecraft su Super Smash Bros. Ultimate, 2B su Soulcalibur VI e Negan su Tekken 7, è giunto anche il turno di Power Rangers: Battle for the Grid di dire la sua. Al picchiaduro 2D di nWay andranno infatti presto ad aggiungersi ben due personaggi di Street Fighter: Ryu e Chun-Li.











I due nuovi arrivati nel novero dei Power Ranger saranno disponibili a partire dal 25 maggio come parte dello Street Fighter Pack. Ricordiamo che il picchiaduro è disponibile su PC tramite Steam (dove oltretutto è attualmente in sconto), oltre che su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.