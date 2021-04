Siege Survival: Gloria Victis, ecco il trailer della storia

Quante città sotto assedio abbiamo visto nella storia dei videogiochi? A dozzine, probabilmente, sia dal lato degli assediatori che degli assediati. Non sono molti però i casi in cui, invece di essere al comando di un’armata o di un prode guerriero ci siamo dovuti occupare degli abitanti della città assediata. Uno di questi casi è Siege Survival: Gloria Victis, interessante titolo survival sviluppato da Black Eye Games e FishTank Studios, e pubblicato da Ravenscourt.











Ambientato nello stesso mondo del MMORPG Gloria Victis, questo titolo ci affida il controllo della città assediata e dei civili che la abitano, impegnati a sopravvivere e a rifornire i soldati assediati. Oltre alla gestione delle risorse e del crafting, non mancheranno anche occasioni in cui sarà possibile fare una puntata fuori dalle mura della fortezza per raccogliere risorse di cui avremo disperato bisogno e reclutare altri sopravvissuti.

Siege Survival: Gloria Victis sarà disponibile su Steam nel corso del 2021. Potete trovare ulteriori informazioni in merito nella nostra anteprima.