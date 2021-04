Everspace 2: in arrivo il primo Content Update dell'Accesso Anticipato

Come chiarito da ROCKFISH in sede di presentazione della roadmap, lo studio tedesco intende aumentare in maniera incrementale la quantità di contenuto presente nella versione in Accesso Anticipato di Everspace 2. E, a quanto pare, non manca poi molto al primo, massiccio aggiornamento. ROCKFISH ha infatti presentato nei dettagli il contenuto del Content Update Union: Contracts/Hearthland, previsto per la fine di aprile. L’aggiornamento vedrà l’arrivo di una nuova categoria di caccia spaziali, il Bomber, che come già annunciato si specializzerà nell’uso di vari tipi di esplosivi; per mettere mano al Vanguard, invece, sarà necessaria ancora un po’ di pazienza.

Il Bomber, in ogni caso, potrà fare conto su una scorta virtualmente infinita di munizionamento secondario (cioè, missili, razzi e mine). La sua abilità Conversion permetterà infatti alle armi secondarie di consumare energia invece di munizioni, e per i nemici più tosti questa nave può fare conto sull’ARC 9000. L’arma, che costituirà l’abilità speciale del Bomber, è ben nota a tutti i giocatori del primo Everspace per le sue devastanti proprietà. Direttamente dal primo capitolo, o meglio dal suo DLC Expeditions, arriverà su Everspace 2 anche l’NPC Elek, che è andato a ficcarsi nei guai e che una volta aiutato diventerà uno dei nostri companion.

ROCKFISH Games ha anche discusso l’implementazioni di missioni secondarie che ci vedono inseguire un fuggitivo. Sebbene sia consapevole del fatto che Everspace 2 è visto principalmente come un looter shooter nello spazio, lo studio vuole assicurarsi di offrire un’ampia scelta di attività secondarie, che possa mantenere fresca l’esperienza e permettere di offrire una distrazione della campagna principale. Nello stesso senso vanno anche i vari Ancient Puzzles, una nuova categoria di puzzle che potremo incontrare in questo Content Update. Farà il suo ritorno anche un altro volto noto della serie, e cioè l’Ancient Warden, che ricoprirà il ruolo di secondo boss. Infine, l’aggiornamento includerà anche la sottofazione dei Bloodstar, i banditi che chi ha già provato l’Accesso Anticipato di Everspace 2 conoscerà bene.