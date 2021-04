Returnal: il nuovo trailer mostra i tanti nemici del pianeta Atropos

Conosci il tuo nemico, diceva un saggio. E questo è doppiamente importante se, come in Returnal, i nostri nemici sono un’ampia varietà di orrori alieni che vanno da funghi troppo cresciuti a robot di vario tipo a cose che sarebbe meglio rimanessero in un angolo molto buio dei nostri incubi. Per fortuna, Housemarque ha tutta l’intenzione di farvi arrivare pronti al primo appuntamento, o almeno con alcuni di loro.











Ricordiamo che il roguelite vede la protagonista Selene atterrare sul pianeta Atropos e scoprire ben presto che il corpo celeste non è decisamente accogliente nei confronti di entità extraplanetarie. Returnal sarà disponibile a partire dal 30 aprile in esclusiva su PS5.