RiMS Racing: ecco il trailer di presentazione

Dopo essere stato annunciato al Nacon Connect di luglio, RiMS Racing è andato in silenzio radar. Oggi, però, Nacon e RaceWard hanno deciso che è giunto il momento di preparare i fan all’arrivo di questo simulatore motociclistico, la cui data di lancio è prevista per il 19 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch. Il trailer, purtroppo, non include spezzoni di gameplay, ma siamo sicuri che altri video saranno pubblicati nelle prossime settimane.











Come evidenziato dal trailer stesso, l’interessante particolarità di RiMS Racing è quella di offrire una personalizzazione estremamente ampia di tutto ciò che si trova sotto il cofano. Il titolo di RaceWard, infatti, promette che sarà possibile ottimizzare ogni singolo componente della nostra moto, scegliendo fra 500 pezzi di ricambio ufficiali e più di 200 articoli di equpaggiamento ufficiali per il pilota.

L’avventura inizierà scegliendo una moto fra otto dei più potenti modelli europei e giapponesi, fra i quali saranno presenti la MV Agusta F4 RC (soggetto del video) e la Ducati Panigale V4 R. Per quanto riguarda i tracciati, invece, RiMS Racing promette 10 circuiti ufficiali fedelmente riprodotti e cinque percorsi nei paesaggi di Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.