Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ecco un nuovo trailer

Le Tartarughe Ninja arriveranno anche su Switch, ad annunciarlo ci ha pensato direttamente Dotemu con un nuovo trailer: la compagnia fa sapere che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è in dirittura di arrivo sulla console Nintendo.











Il picchiaduro a scorrimento firmato da Tribute Games si è difatti mostrato ancora una volta in video, illustrando a tutti noi il suo gameplay che richiama alla mente i beat’em up degli anni Novanta. Tra combo e attacchi speciali, le quattro tartarughe dovranno salvare ancora una volta New York dai piani del temibile Shredder. Il team fa inoltre sapere che la colonna sonora del gioco sarà composta da Tee Lopes, già autore delle soundtrack di Sonic Mania, League of Legends, e Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Nessuna notizia, invece, sul fronte della data di uscita, che rimane purtroppo ammantata di mistero.