Assassin's Creed Valhalla: rinviato il lancio del DLC L'Ira dei Druidi

Ubisoft ha fatto sapere di aver rinviato il lancio de L’Ira dei Druidi, la prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla che avrebbe dovuto vedere la luce a fine mese.

Invece, la compagnia franco-canadese spiega di aver bisogno di qualche giorno in più per rifinire il prodotto finale, per questo la pubblicazione del DLC è stata spostata di due settimane. Tramite un messaggio diffuso via Twitter, Ubisoft ha infatti confermato che la nuova data di lancio de L’Ira dei Druidi è fissata per il prossimo 13 maggio.

Assassin’s Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi porterà i giocatori in Irlanda, dove Eivor dovrà guadagnare il favore dei regnanti e svelare il mistero di un antico culto druidico.

