The King of Fighters XV: Shermie si unisce al roster

Inutile che vi si ricordi che giorno è oggi, anche perché a ricordarcelo è SNK che, puntuale come ogni giovedì, ci presenta un nuovo personaggio di The King of Fighters XV: oggi tocca alla bella Shermie mettersi in mostra in un nuovo trailer.











Il filmato mostra parti di due combattimenti, il primo contro Benimaru e il secondo contro Shun’ei. In entrambe le situazioni, Shermie mette in risalto le sue capacità offensive incentrate sulle prese e sui lanci, oltre che sull’uso delle gambe per lottare contro i suoi avversari.

Come al solito, ancora bocche cucite in quel di SNK circa piattaforme e data di uscita, sebbene The King of Fighters XV dovrebbe comunque vedere la luce del sole nel 2021. Chissà, magari giovedì prossimo ci verrà data qualche informazione in più.