King of Seas: un trailer ne annuncia la nuova data di uscita

Dopo averne rinviato il lancio, Team17 e gli sviluppatori italiani di 3DClouds hanno finalmente annunciato la nuova data di uscita di King of Seas.











L’ambizioso action RPG a tema piratesco ambientato in un mondo procedurale farà capolino su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 25 maggio. Inoltre, gli sviluppatori hanno predisposto una versione dimostrativa disponibile già da adesso per il download su Steam. La demo permette a tutti gli interessati di provare King of Seas prima del lancio e saggiare così la bontà del progetto dello studio nostrano.